تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لـ4 شعب فى نقابة المهندسين

أعلن المهندس سمير أبوالفتوح- وكيل شعبة هندسة صناعة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية للشعبة، والتي كان من المقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية ظُهر اليوم السبت 27 يناير 2024، لمدة ساعتين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذي يشترط حضور رُبع أعضاء الجمعية العمومية، ليكون انعقادها صحيحًا، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور 50 مهندسًا.

رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية يعلن تأجيل جمعيتها العمومية لعدم اكتمال النصاب

كما أعلن منذ قليل المهندس الاستشاري عبدالله دهينة- رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية، تأجيل الجمعية العمومية للشعبة، التي كان من المقرر انعقادها الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت 27 يناير 2024، لمدة ساعتين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، تطبيقا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذى يشترط حضور ربع أعضاء الجمعية العمومية، ليكون انعقادها صحيحًا، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور 50 مهندسا.

كذلك أعلن المهندس أحمد حشيش- رئيس شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين، عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية للشعبة، والتي كان من المقرر انعقادها الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت 27 يناير 2024، لمدة ساعتين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك تطبيقا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذى يشترط حضور ربع أعضاء الجمعية العمومية، ليكون انعقادها صحيحًا، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور 50 مهندسا.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية للشعبة، السياسة العامة للشعبة، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها وإنجازاتها خلال عام 2023، وعرض خطة عملها لعام 2024، بالإضافة إلى النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية.

أيضا أعلن المهندس الاستشاري أحمد الشناوي – وكيل شعبة الهندسة الكهربائية عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية للشعبة لمدة ساعتين، لتعقد في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت 27 يناير 2024 بحضور 50 مهندسًا، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان مقررًا أن تعقد شعبة الهندسة الكهربائية جمعيتها العمومية العادية في تمام العاشرة صباح اليوم بحضور ربع عدد أعضاء الشعبة البالغ عددهم 13364 عضوًا، ولكن النصاب لم يكتمل فتقرر تأجيلها لمدة ساعتين وذلك تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذي يشترط حضور رُبع أعضاء الجمعية العمومية، ليكون انعقادها صحيحًا، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور 50 مهندسًا.