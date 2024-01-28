اعترافات متهمين بخطف وتعذيب شاب في الدرب الأحمر: بيتجسس علينا

«سرق حسابي وبيتجسس عليا».. حاول مالك جراج وعامل تبرير خطفهما وتعذيبهما لشاب في منطقة الدرب الأحمر بأنه سرق حساب أحدهما على موقع التواصل الاجتماعي.

اعترافات المتهمين بتعذيب شاب وسرقته بالدرب الأحمر

واعترفا المتهمان بأن المجني عليه استغل تصليحه لجهاز «اللاب توب» الخاص بالمتهم الأول وأعطاه بيانات الحساب، وعقب ذلك تلاحظ له سرقة حسابه فأحضره وقيده عقب تأكده من فتح الإيميل الخاص به واستخدامه بالتلصص عليه فاستدرجه وقيده وتعدى عليه بالضرب.

وتابع المتهم أنه اصطحبه عنوة للشقة سكنه واستولى منه على جهاز اللاب توب والهاتف المحمول وصرفه عقب ذلك.



وعلى أثر ذلك، أمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه لبيان إصابته وإعداد تقرير حول الواقعة.

وكان قسم شرطة الدرب الأحمر تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص، مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وقرر بتضرره من مالك جراج بدائرة القسم وعامل.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.