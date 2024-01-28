شعبة الأجهزة الكهربائية: 20% زيادة فى الأسعار خلال الفترة الماضية

قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في الجيزة، إن سوق الأجهزة شأنها شأن أي سلعة تتعرض لاضطرابات وأن مصانع الإنتاج تعاني من أزمة كبيرة في التوريد للتجار، بسبب قلة المعروض لديها من الإنتاج الناجم عن عجز توافر المواد الخام بسبب أزمة تدابير الدولار واضطراباته في سوق الصرف الموازية.

وأضاف “زكريا”، خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أكثر من مصنع توقف عن التوريد بسبب غياب مستلزمات الإنتاج".

وذكر أنه الشعبة لم تطالب المصريين بعدم الشراء لكن طلبت من المستهلكين التريث في عمليات الشراء وأن يكون للضرورة قائلا: "لو ثلاجتك باظت أو غسالتك أنت مضطر تشتري لكن فيه بعض الأسر أولادهم في المدارس والجامعات بيخزنوا أجهزة ليهم وده مش صح".

وتابع: الأزمة الراهنة في سوق الأجهزة سببها تكالب المواطنين على ماركتين فقط وفي حال عدم وجودهما يعرض المستهلكون على التجار “أوفر برايس” لتوفيرها وهذا أيضا من القرارات الاستهلاكية الخاطئة.

وعن عملية التسعير، قال: "هناك زيادة 20% خلال الأيام الماضية، والشركات بتسعر الدولار بطريقة أكتر من الطبيعي ولازم السوق تبقى محدودة ومربوطة بسعر الصرف".

وتوقع رئيس غرفة الأجهزة الكهربائية تحسن الأوضاع في سوق الأجهزة خلال النصف الثاني من عام 2024 قائلا: “هيحصل استقرار في السوق في النصف الثاني من 2024.. بلاش تشتروا وتخزنوا”.