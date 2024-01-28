حماد عبدالله لـ"الشاهد": مشاركة الشباب فى العمل تعزز الانتماء للوطن

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق وعضو المجلس الأعلى بنقابة المهندسين: "هناك خلل كبير في المفهوم الوطني حاليَا لدى الشباب، وذلك كتبته بشكل مفصل في مقال صحفي بجريدة الأهرام بعنوان "الوطن في قاموسي"، وما جعلني أكتب ذلك أنني اكتشفت أن هناك أشخاص باعوا الوطن المصري".

وأضاف "عبدالله" في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "يجب دمج الشباب دائمَا في قلب الوطن، والمشاركة في كل تفاصيل ما يدور في البلد بالعمل، وصرف مكافآت تحفيزية للمشاركين في هذه الأمر، فالانتماء للوطن يجب أن يتم علاجه من خلال المؤسسات الرسمية؛ لأن مشاركة الشباب في العمل تعزز الانتماء للوطن".

وواصل: "إذ قررت أي مؤسسة في مصر أن توفر أعمال دورية للشباب في فعاليات معينة تقوم بإعدادها، بالإضافة إلى توفير كافة مستلزمات الطعام والشراب والانتقالات، سيلتحق مليون شاب بهذه الفرصة".