الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حماد عبدالله لـ"الشاهد": الانتدابات الخارجية أثرت على التعليم الهندسى فى مصر

الدكتور حماد عبدالله
الدكتور حماد عبدالله

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق وعضو المجلس الأعلى بنقابة المهندسين: "الوضع العام داخل الجامعات الحكومية أصبح أصعب من الماضي، فالأستاذ العامل بالجامعات الحكومية يتقاضى أجره بقيمة 10 آلاف و200 جنيه، أما الأستاذ المتفرغ يتقاضى أكثر من 14 ألف جنيه شهريا، ولذلك، يبحث أعضاء هيئة التدريس دائما عن الانتداب في الجامعات الخاصة". 


وأضاف "عبدالله" في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أرى من وجهة نظري أن هذا الكم الكبير من الانتدابات الخارجية لأستاذة الهندسة في مصر حقهم تماما، ولكنه في نفس الوقت ينعكس على العملية التعليمية بشكل عام في مصر، وأرى دائمًا أن أستاذ الهندسة في أي جامعة خاصة يعمل بشكل مختلف تماما عن طبيعة عمله في الجامعة الحكومية؛ لأنه يتقاضى أجور أكبر في الوقت الذي تظل الرواتب قليلة للغاية داخل الجامعات الحكومية".

وواصل: "هناك أزمة أخرى أيضًا، وهي الطلب المتكرر من الأساتذة الجامعيين بالحصول على دوريات علمية من الخارج وأجهزة "لابتوب" متطورة لمواكبة التطور في هذا المجال، وارتداء أفضل ملابس للظهور بشكل أنيق أمام الطلاب، وذلك فضلًا عن الالتزامات الأسرية طوال الوقت، وكل ذلك بالأجر الشهري الذي لا يتعدى 11 ألف جنيه".

الدكتور حماد عبدالله كلية الفنون التطبيقية نقابة المهندسين الجامعات الحكومية الأستاذ المتفرغ هيئة التدريس الانتداب الجامعات الخاصة الشاهد محمد الباز

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

عاجل.. انقلاب أوتوبيس أمام بوابة النادى الأهلى بمدينة نصر

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت

عاجل.. توقف الملاحة بمضيق البوسفور بسبب عطل فى سفينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟