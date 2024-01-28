حماد عبدالله لـ"الشاهد": الانتدابات الخارجية أثرت على التعليم الهندسى فى مصر

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق وعضو المجلس الأعلى بنقابة المهندسين: "الوضع العام داخل الجامعات الحكومية أصبح أصعب من الماضي، فالأستاذ العامل بالجامعات الحكومية يتقاضى أجره بقيمة 10 آلاف و200 جنيه، أما الأستاذ المتفرغ يتقاضى أكثر من 14 ألف جنيه شهريا، ولذلك، يبحث أعضاء هيئة التدريس دائما عن الانتداب في الجامعات الخاصة".



وأضاف "عبدالله" في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أرى من وجهة نظري أن هذا الكم الكبير من الانتدابات الخارجية لأستاذة الهندسة في مصر حقهم تماما، ولكنه في نفس الوقت ينعكس على العملية التعليمية بشكل عام في مصر، وأرى دائمًا أن أستاذ الهندسة في أي جامعة خاصة يعمل بشكل مختلف تماما عن طبيعة عمله في الجامعة الحكومية؛ لأنه يتقاضى أجور أكبر في الوقت الذي تظل الرواتب قليلة للغاية داخل الجامعات الحكومية".

وواصل: "هناك أزمة أخرى أيضًا، وهي الطلب المتكرر من الأساتذة الجامعيين بالحصول على دوريات علمية من الخارج وأجهزة "لابتوب" متطورة لمواكبة التطور في هذا المجال، وارتداء أفضل ملابس للظهور بشكل أنيق أمام الطلاب، وذلك فضلًا عن الالتزامات الأسرية طوال الوقت، وكل ذلك بالأجر الشهري الذي لا يتعدى 11 ألف جنيه".