"تسرد تطور القضية الفلسطينية".. إدارج أحداث "طوفان الأقصى" ضمن مناهج التربية الوطنية بالأردن

قال عضو المركز الوطني لتطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم الأردنية، الدكتور إبراهيم بدران، إن إضافة أحداث السابع من أكتوبر 2023 التي أطلق عليها “طوفان الأقصى” على منهاج التربية الوطنية لا تشكل أي عقبة.

وأضاف في تصريحات بثتها فضائية "رؤيا" الأردنية المستقلة أن هذا العمل التربوي منسجم مع تفكير الوزارة والمركز الأعلى للمناهج والدولة الأردنية، لافتا إلى أن الإضافة في هذا الوقت لأحداث "7 أكتوبر" تأتي في سياق تطور القضية الفلسطينية.

فيما أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم الأردنية، أن ما جاء في المناهج يسرد تطور القضية الفلسطينية وجذورها والأطماع الصهيونية في فلسطين، والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وسيتم توزيع النسخة الجديدة من المناهج على الطلبة من الصف العاشر خلال الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية الحالية.

وأشارت إلى استمرار الأردن في تحمل مسؤولياته تجاه فلسطين ودفاعه عن القضية في المحافل الدولية، موضحة أن الإضافة تسرد دور الأردن على جميع الأصعدة في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس.

يذكر أن إسرائيل تجاهلت قرارات مجلس الأمن الدولي المتكررة، ورفضت الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، وواصلت اضطهادها للشعب العربي الفلسطيني وارتكاب المجازر بحقه يوما بعد يوم، والاعتداء على المسجد الأقصى، ما دفع حركة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى اقتحام أن الإسرائيلية المحيطة بالقطاع بتاريخ 7 أكتوبر 2023م وأسر أعداد من المستوطنين والجنود الإسرائيليين، ما أثار ردة فعل عنيفة لدى العدو الإسرائيلي تمثلت بهجوم تدميري شامل على قطاع غزة، أسفر عن عشرات الألوف من الشهداء والجرحى، وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك المدارس، والمساجد، والكنائس، والمستشفيات، والمساكن المدنية.