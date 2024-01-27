أمرت جهات التحقيق بمنطقة التجمع الأول، اليوم السبت، بحبس شخص 4 ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل عقار بأحد الكمبوندات بالمنطقة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية في الواقعة، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل كمبوند بالتجمع الأول

بدأت الواقعة عندما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة (مبالغ مالية عملات " أجنبية، مشغولات الذهبية) من داخل إحدى العقارات بكمبوند بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب" التسلق"، وأقر بأن المسروقات المستولى عليها متواجدة بأصل بلدته لدى شقيقه (عامل - مقيم بمحافظة المنوفية) "أمكن ضبطه".

وبمواجهته بما جاء بأقوال شقيقه أيدها، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.