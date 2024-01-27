السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انقطاع المياه عن جامعة الأزهر وأرض المعارض ونادي الزهور.. الإثنين

المياة
المياة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (جامعة الأزهر– مساكن امتداد رمسيس "1، 2" – مساكن المهمات – مساكن أيديال والجبل الأخضر بطريق الاوتوستراد– منطقة إستاد القاهرة – أرض المعارض – قاعة المؤتمرات – نادى الزهور) وضعف المياه عن منطقة عمارات التوفيق وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء بعد غدالاثنين وحتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء لمدة 8 ساعات

 

 

وتأتي أعمال الانقطاع نظرًا لتحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بميدان حدائق القبة لصالح أعمال الشركة الوطنية للطرق.

 

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

 

وقامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه استاد القاهرة حدائق القبة المخابز المستشفيات

مواد متعلقة

مسئولة أممية تناشد كل أطراف النزاع بالسودان بمنح الفرصة لإيصال الغذاء للمحتاجين إليه

سفيرة شئون الطفل بـ"حياة كريمة": معرض القاهرة للكتاب يتمتع بتاريخ عريق فى نشر الثقافة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالموافقة على اتفاقيتي تأسيس شركة "إفريقيا 50" لتطوير وتمويل المشروعات

الاتحاد الأوروبي يكرر دعمه المستمر لقرارات محكمة العدل الدولية‎

بدء توافد الزوار على معرض الكتاب فى يومه الثالث رغم سوء الأحوال الجوية

معرض القاهرة الدولى للكتاب يرفع شعار "فعاليات لجميع الشرائح والأعمار"

مصر تتصدر قائمة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بجنوب وشرق المتوسط 2023

قرينة ولي عهد النرويج: معرض القاهرة للكتاب فرصة للحوار بين الثقافتين النرويجية والعربية

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. جلسة بين عبدالله السعيد وحسين لبيب لحسم انتقاله إلى الزمالك

عاجل| أزمة المهاجرين تضرب "تكساس".. وتحذيرات من "غزو وشيك" للولايات المتحدة

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟