انقطاع المياه عن جامعة الأزهر وأرض المعارض ونادي الزهور.. الإثنين

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (جامعة الأزهر– مساكن امتداد رمسيس "1، 2" – مساكن المهمات – مساكن أيديال والجبل الأخضر بطريق الاوتوستراد– منطقة إستاد القاهرة – أرض المعارض – قاعة المؤتمرات – نادى الزهور) وضعف المياه عن منطقة عمارات التوفيق وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء بعد غدالاثنين وحتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء لمدة 8 ساعات

وتأتي أعمال الانقطاع نظرًا لتحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بميدان حدائق القبة لصالح أعمال الشركة الوطنية للطرق.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وقامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.