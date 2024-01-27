السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئولة أممية تناشد كل أطراف النزاع بالسودان بمنح الفرصة لإيصال الغذاء للمحتاجين إليه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ناشدت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة في السودان ليني كريستين كينزلي، كل أطراف النزاع في السودان بمنح البرنامج الفرصة لإيصال الغذاء إلى المحتاجين إليه.

وقال كينزلي، في مداخلة لقناة "العربية الحدث" اليوم السبت، إن البرنامج يعمل على إيصال الغذاء إلى كل مكان يستطيع الوصول إليه، حيث تم دعم مليون شخص تقريبا في دارفور عبر عمليات عابرة للحدود من تشاد. 

وأضافت أن البرنامج يعد جزءا من آلية أممية من عدة وكالات لتنسيق وصول المساعدات، ولكنها تواجه صعوبة إيصال.

وأوضحت المسئولة الأممية أن مستوى المجاعة قياسي بالرغم من أنه وقت الحصاد، لافتة إلى أنه عندما ينفد مخزون الغذاء سيتعرض الناس للموت جوعا في ظل عدم إمكانية الوصول لتلك المناطق الساخنة.

برنامج الغذاء العالمي السودان الغذاء دارفور تشاد

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