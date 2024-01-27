رئيس "كهرباء جنوب الدلتا" يصدر حركة تنقلات محدودة للعاملين

أصدر المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، حركة ترقيات بالشركة تضمنت كل من:-

تعيين المحاسب عبدالعظيم صالح إبراهيم سالم في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والتأمينات.

ترقية المهندس أحمد سامي إسماعيل حسيني لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لهندسات قويسنا.

ترقية المحاسب وليد كمال فتوح خليل لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لكبار المشتركين.

ووفقًا لبيان صادر عن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، تأتي هذه الحركة في إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء في قطاعات الشركة المختلفة.

ونظمت الشركة تحت رعاية المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، دورات تدريبية للعاملين في القطاعات المختلفة.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن الدورات تأتي في إطار حرص الشركة على رفع مستوى العاملين وزيادة كفاءتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الشركة لعملائها، وبناء الكوادر البشرية في مراكز خدمة العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من خلال التدريب في مختلف قطاعات وفروع الشركة.

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وانتهي قطاع التدريب بالشركة من تنفيذ الدورات التدريبية للأسبوع الحالي وتتضمن:-

1- دورة عن (تنمية المهارات القيادية والإدارية) لمديري العموم بالشركة بالتعاون مع مركز إعداد القادة بالشركة القابضة لكهرباء مصر للأسبوع الثاني لدورة اللغة الإنجليزية وفي حضور مجموعة ممتازة من المتدربين الأفاضل

2- دورة عن (ترشيد الطاقة)

3- دورة عن (السلامة والصحة المهنية حرفي)

4- دورة عن (دراسة تنفيذ ومتابعة المشروعات الكهربائية).