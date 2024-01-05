الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الانتهاء من تنفيذ 4 دورات للعاملين بـ"كهرباء جنوب الدلتا"

المهندس حسن محمد
المهندس حسن محمد البيلى

أنهت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس  حسن محمد البيلى- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، برنامجها الأسبوعي لتدريب العاملين في الشركة بالقطاعات المختلفة الفنية والتجارية.

وأكد المهندس حسن البيلي، على تنظيم الدورات التدريبة للنهوض بمستوى العاملين ورفع كفائتهم والارتقاء بهم وزيادة جودة الخدمات المقدمة من الشركة إلى عملائها الكرام وبناء الكوادر البشرية بمراكز خدمة العملاء كأحد الأهداف الإستراتيجية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، من خلال التدريب بمختلف قطاعات وفروع الشركة من خلال خطة خارطة الطريق لتطوير مراكز خدمة العملاء.

و‏قام قطاع التدريب بالشركة بالانتهاء من تنفيذ الدورات التدريبية للأسبوع الحالى والتى تتضمن:

1- دورة عن ( صيانة المحولات الكهربائية)

2- دورة عن ( اللوائح التجارية - الموارد بشرية )

3- دورة عن ( التواصل والذكاء العاطفى )

4- دورة عن (الحماية المدنية - قواعد التوصيل)

وأجرى المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، جولة تفقدية بفرع كهرباء شبين القناطر التابع لقطاع كهرباء القليوبية، ورافقه خلال الزيارة نواب رئيس مجلس الإدارة وعدد من رؤساء القطاعات ومديري العموم.

ووفق بيان صادر عن الشركة فتأتي الزيارة في إطار برنامج دوري لزيارة جميع فروع الشركة بصفة دورية بمحافظات القليوبية والغربية والمنوفية؛ لمتابعة الأداء ومدى الانتظام في أداء العمل، مؤكدا أهمية الالتزام بحسن التعامل مع الجمهور وسرعة إنهاء الخدمات، وتؤكد حرص قيادات الشركة علي متابعة أنشطة الشركة.

وتوجه المهندس حسن البيلي للعديد من مواقع العمل بفرع كهرباء شبين القناطر التابع لمحافظة القليوبية في مقدمتها خدمة العملاء من خلال تفقد العمل بصالة خدمة العملاء، ومدى انتظام وسهولة التعامل مع الجمهور، والالتزام بالقواعد والضوابط التي وضعتها الشركة القابضة لراحة عملاء الفرع.

وشملت الجولة المرور على عدد من الأكشاك وغرف المحولات وتمت مراجعة قياسات الكاميرا الحرارية، وأكد على أهمية المرور والصيانة ودور الكاميرا الحرارية في المحافظة على مهمات الشبكة.

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