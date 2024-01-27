السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المدير التنفيذي لـ"الصديقية" توضح تفاصيل فعالية دعم الأطفال الأيتام

جيهان زكي المدير
جيهان زكي المدير التنفيذي لمؤسسة الصديقية

قالت جيهان زكي، المدير التنفيذي لمؤسسة الصديقية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن الفعالية المقامة اليوم تأتي بهدف دعم الأطفال الأيتام وانتقاء المواهب منهم.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور" أن فعالية اليوم بها 40 طفلا وسيتم اصطفاء مواهب منهم بجانب توزيع عددا من الهدايا عليهم.  

وأشارت زكي إلى أن الاحتفال يشمل فعاليات رياضية للأطفال بتأدية بعض التمارين الرياضية وبعض الألعاب، بالإضافة إلى أنه سيتم تنظيم أنشطة وورش للرسم، موضحة أنه سيتم توزيع الملابس الجاهزة وفوانيس رمضان على الأطفال، وبعدها سيتم تنظيم وجبات الإفطار والغذاء.

وتابعت: “يشارك بالفعالية عددا من شباب الكشافة للتنظيم وإشراك الأطفال في الأنشطة المختلفة لهم”.

يذكر أنه أقيمت احتفالية مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، للأطفال الأيتام، اليوم السبت، في نادي الإعلاميين بمدينة السادس من أكتوبر.

وبدأت الفعالية بتجمع أكثر من 40 طفلا يتيما على أغاني الأطفال ممزوجة بالأغاني الوطنية في لفتة من جمعية الصديقة لدعم الأطفال الأيتام.

ويتواجد بالاحتفالية عددا من الكشافة لتقديم عددا من الأنشطة للأطفال وسط ترحيب من الأطفال.

وتستمر الفعالية المقامة تحت إشراف جمعية الصديقية عضو التحالف الوطني للأحزاب.

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