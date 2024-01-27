السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شولتز يزور واشنطن فى فبراير المقبل لحشد الدعم لأوكرانيا

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتز

يستعد المستشار الألماني أولاف شولتز خلال النصف الأول من شهر فبراير المقبل، لزيارة واشنطن والاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط مساعٍ لحشد الدعم لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، بحسب وكالة "بلومبرج".

 

وقالت "بلومبرج" في تقرير، الجمعة، إن الاجتماع بين بايدن وشولتز يجرى التخطيط له في الوقت الذي استنفدت الإدارة الأمريكية التفويض الحالي من الكونجرس لمساعدة أوكرانيا على صد الغزو الروسي.

 

وتعثر "طلب طارئ" قدمه البيت الأبيض لتقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار فى الكونجرس، وسط مطالبات المشرعين الجمهوريين بتقديم تنازلات بشأن سياسة الهجرة.

 

ويستضيف الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، قمة خاصة للدول الأعضاء، للاتفاق على حزمة مساعدات إضافية بقيمة 50 مليار يورو (54.3 مليار دولار).
 

وقال مصدران مطلعان على الأمر، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لـ"بلومبرج" إن "الخطة تتمثل في عقد اجتماع ثنائي بالبيت الأبيض خلال الأسبوع الثاني من فبراير".

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