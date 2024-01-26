تشريح جثة عامل قتل على يد عاطل فى الجيزة

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بتشريح جثة عامل قُتل على يد عاطل بسكين، بسبب خلافات بينهما في الجيزة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية؛ للوقوف على أسباب الوفاة.

وباشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع المتهم بقتل عامل ويدعى "محمد" بطعنات نافذة، خلال مشاجرة في الجيزة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم قتل الضحية بسبب خلافات بينهما، حيث قام بتسديد طعنات، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وكان اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بمقتل شخص على يد آخر في الجيزة.

وبإجراء التحريات، تبين مقتل "محمد" بطعنات نافذة، خلال مشاجرة في الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.