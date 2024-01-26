الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل مصنع للمياه المعدنية بوادى النطرون

ارشيفية
ارشيفية

نجح رجال  الحماية المدنية بالبحيرة في السيطرة على حريق نشب بمخزن مخلفات داخل مصنع للمياه المعدنية بوادى النطرون. 

البداية مع تلقي مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل مخزن مخلفات بمصنع للمياه المعدنية بمركز وادى النطرون.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ ونجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة، وجار حصر التلفيات داخل المصنع.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

رجال الحماية المدينة حريق مخلفات مصنع للمياه المعدنية

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