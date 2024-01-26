الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: معركة الإسماعيلية تضاف إلى رصيد البطولات المصرية عبر التاريخ

جريدة الدستور

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إن عيد الشرطة مناسبة عزيزة على كل مصري تتناسب مع حجم التحديات الكبيرة التي قدمها رجال الشرطة في مدينة الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني منذ 72 عامًا.

وأضاف مغاوري في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن معركة الإسماعيلية تُضاف إلى رصيد البطولات المصرية عبر التاريخ؛ لأن ضباط الشرطة دافعوا عن مواقعهم ببسالة ضد قوات مدججة بأحدث أنواع الأسلحة في ذلك الوقت في 25 يناير عام 1952.

وأشار إلى أن ضباط الشرطة كانوا يدافعون عن كرامة وعزة هذا الوطن ضد محتل يمتلك كل أدوات القوة لكن على الرغم من ذلك لم يخضع رجال الشرطة لإرادة المحتل البريطاني.

رسائل الرئيس السيسي في احتفالية عيد الشرطة كانت مهمة جدًا

وتابع: "خسرنا العديد من رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية لكنهم أصبحوا اليوم شهداء عند ربهم يرزقون وأصبحوا أبطالًا" مؤكدًا أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة كانت مهمة جدًا.

وأوضح أن الرئيس السيسي طالب جميع المصريين بالوقوف صفًا واحدًا خلف بلدهم، كما أشار الرئيس إلى حجم التضحيات الكبيرة التي قدمها رجال الشرطة الأبطال في مواجهة الإرهاب الأسود الذي كان يستهدف الهوية المصرية وأمن واستقرار هذا الوطن.

عيد الشرطة معركة الاسماعيلية احتفالية عيد الشرطة 25 يناير الرئيس السيسي رجال الشرطة

مواد متعلقة

مصطفى بكرى: الرئيس السيسى لمس وترًا وطنيًا وإنسانيًا فى احتفالية عيد الشرطة

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف شرط الأهلى للتعاقد مع محمد أبوجبل لخلافة الشناوى

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

عاجل.. محكمة العدل الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء قضية الإبادة الجماعية

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. "لا سامية".. أول تعليق من إسرائيل على قرار محكمة العدل الدولية التاريخى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

ندوة لمناقشة أعمال محمد الباز فى معرض القاهرة للكتاب

صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة