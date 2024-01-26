كاتب صحفي: معركة الإسماعيلية تضاف إلى رصيد البطولات المصرية عبر التاريخ

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إن عيد الشرطة مناسبة عزيزة على كل مصري تتناسب مع حجم التحديات الكبيرة التي قدمها رجال الشرطة في مدينة الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني منذ 72 عامًا.

وأضاف مغاوري في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن معركة الإسماعيلية تُضاف إلى رصيد البطولات المصرية عبر التاريخ؛ لأن ضباط الشرطة دافعوا عن مواقعهم ببسالة ضد قوات مدججة بأحدث أنواع الأسلحة في ذلك الوقت في 25 يناير عام 1952.

وأشار إلى أن ضباط الشرطة كانوا يدافعون عن كرامة وعزة هذا الوطن ضد محتل يمتلك كل أدوات القوة لكن على الرغم من ذلك لم يخضع رجال الشرطة لإرادة المحتل البريطاني.

رسائل الرئيس السيسي في احتفالية عيد الشرطة كانت مهمة جدًا

وتابع: "خسرنا العديد من رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية لكنهم أصبحوا اليوم شهداء عند ربهم يرزقون وأصبحوا أبطالًا" مؤكدًا أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة كانت مهمة جدًا.

وأوضح أن الرئيس السيسي طالب جميع المصريين بالوقوف صفًا واحدًا خلف بلدهم، كما أشار الرئيس إلى حجم التضحيات الكبيرة التي قدمها رجال الشرطة الأبطال في مواجهة الإرهاب الأسود الذي كان يستهدف الهوية المصرية وأمن واستقرار هذا الوطن.