الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالأستيكة والألوان.. الرسومات تدخل السعادة في قلوب أطفال معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

بالأستيكة والألوان سادت أجواء البهجة داخل معرض الطفل بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، رسومات متعددة لتجسيد الواقع، على الأوراق البيضاء، وتعبيرًا من خلالها عن مشاعرهم، حيثُ سادت حالة من السعادة والمرح التي اختلطت بضحكات الأطفال وذويهم.

ونظم معرض الطفل داخل معرض الكتاب، عددًا من الطاولات التي تُساعد على تنمية مهارات الأطفال في مختلف الفنون، والتي من ضمنها رسم وتلوين وألعاب الألغاز، والتي التفّ حولها الأطفال من كل جانب.

وقال أحد المسؤولين عن معرض الطفل لـ"الدستور"، إنَّ المعرض يوفّر للأطفال الألعاب الذكية والأوراق البيضاء التي يصلح الرسم عليها، بالإضافة لأدوات الرسم المُختلفة، وذلك لإدخال السرور في قلوبهم، وإشغال أوقات فراغهم بالرسم واللعب داخل معرض الكتاب.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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معرض الكتاب


وكان قد شهد المعرض، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، في يومه الأول وبلغ عدد الزوار 207414. وأشادت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، بهذا الإقبال المتميز، والذي يجسد مدى إدراك المصريين لقيمة المعرفة، والتأثيرات الإيجابية التي تُحدثها الثقافة والفنون في نفوس ووجدان أبنائها، وهو الأمر الذي يمكن البناء عليه لبناء مجتمع متقدم، وأوضحت وزيرة الثقافة أن هذه البداية مبشرة بأن الدورة الحالية للمعرض ستكون استثنائية على صعيد الاهتمام، والزخم الجماهيري، الذي يتناسب مع حجم الخدمات الثقافية والفنية المتميزة والمتنوعة التي يقدمها المعرض.

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معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب الأطفال معرض الطفل للمعارض والمؤتمرات الدولي معرض القاهرة

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