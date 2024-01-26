معرض الكتاب يتحول إلى "مائدة إفطار كبيرة" فى ثانى أيامه (صور)

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 بأرض المعارض في التجمع الخامس، توافدًا كبيرًا للمواطنين والأسر المصرية منذُ الساعات الأولى من فتح أبوابه للجمهور.

وحرص عدد كبير من الأسر المصرية على تناول وجبة الفطار، في استراحات معرض الكتاب، في مشهد عائلي لفت أنظار الجميع، وعكس حالة الوعي الثقافي لدى الشعب المصري الذي حرص على حضوره معرض الكتاب مُبكرًا، في يومه الثاني.

تقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

معرض الكتاب