مندوب فلسطين فى "حقوق الإنسان": جنوب إفريقيا ستتوجه إلى مجلس الأمن حال عدم التزام إسرائيل بالتدابير المؤقتة

قال إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، إن محكمة العدل الدولية ستتطرق إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف خريشة، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن جنوب إفريقيا ستتوجه إلى مجلس الأمن حال عدم التزام إسرائيل التدابير المؤقتة، مشيرًا إلى أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية إعلان تدابير إجرائية قبل المرافعات لمنع إسرائيل استمرارها في الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحمي إسرائيل في مجلس الأمن من خلال استخدام الفيتو، وتدعم إسرائيل عسكريًا وماليًا وتشارك الاحتلال عدوانه على قطاع غزة.

وطالب مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان أعضاء الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل ومحاكمة مرتكبي الجرائم في قطاع غزة.