يحيى الدرع رجل مباراة مصر وتونس فى نصف نهائى أمم إفريقيا لليد

حصد يحيى الدرع نجم المنتخب المصري الأول لكرة اليد والمحترف في صفوف فيزبريم المجري جاءزة رجل مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية أمام تونس، والتي أسفرت عن تأهل الفراعنة لنهائي البطولة.

وتأهلت مصر للمنافسة على اللقب للعام الثالث على التوالي بعد حصد لقبي النسختين الأخيرتين في تونس ومصر.

وتستضيف مصر منافسات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لرجال كرة اليد، في الفترة من السابع عشر حتى السابع والعشرين من يناير الجاري، في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وفاز الدرع بالجائزة بعد أدائه الكبير خلال المباراة، إذ تمكن من تسجيل سبعة أهداف بالإضافة لصناعة أربعة لزملائه.

وذهبت الجائزة للاعبي مصر في كل مبارياتها بالبطولة حتى الآن، لتستمر تحت سيطرة الفراعنة في خامس مباريات البطولة.

كان كريم هنداوي قد حصد جائزة رجل مباراة الافتتاح أمام غينيا قبل أن يحصل عليها مهاب سعيد في المباراة الثانية بدور المجموعات أمام الكونغو، ثم يحيى خالد في مباراة الكاميرون بختام المجموعات، وأخيرا حصل عليها أحمد عادل في مواجهة أنجولا بربع النهائي.

وحجز منتخب مصر مقعده رسميا في بطولة العالم المُقبلة والتي تستضيفها كل من الدنمارك وكرواتيا والنرويج مطلع عام 2025، حيث يتأهل إليها اصحاب المراكز الأولى ببطولة الأمم الإفريقية الحالية كممثلين عن القارة السمراء.

كما باتت مصر منافسا على بطاقة التأهل المباشر لأولمبيات باريس المقبلة عن قارة إفريقيا، أو خوض معترك الملحق على أقل تقدير، بعد تأهلها للنهائي.

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