أحمد بدير: "كلنا فدا مصر ووجودى فى احتفالية الشرطة شرف ليا"

أعرب الفنان أحمد بدير، عن سعادته لمشاركته للمرة الثانية في احتفالية عيد الشرطة التي أقيمت اليوم والتي حضرها الرئيس السيسي.

وجسد بدير شخصية والد يبحث عن تاريخ معركة الإسماعيلية ليرويها وتحدث خلال المسرحية بعدد من الجمل الهامة من بينها:"الشرطة المصرية كانت في خط المواجهة الأول، وأظهرت في الفترة دي بطولات نادرة".

وتابع بدير، لـ"الدستور" قائلًا:"أشعر بفخر شديد لانتمائي لهذه البلد، والتي ضحي أفراد شرطتها بأرواحهم ودمائهم لحماية أرضها وكل شبر فيها، وظهوري في الاحتفالية هو فخر ووسام على صدري".

أضاف:"لا بد أن يعرف الأجيال الجديدة قصة الشرطة المصرية ودورها الوطني في الدفاع عن أرض الوطن، وعند رواية هذه الحكايات في شكل أفلام وقصص ينتبه إليها الجيل الجديد، وتتناقل الحكاية بشكل صحيح وبمعلومات دقيقة عن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم"، مشيرًا إلى سعادته الكبيرة بمشاركته في هذا العرض أمام الرئيس السيسي".