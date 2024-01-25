الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد بدير: "كلنا فدا مصر ووجودى فى احتفالية الشرطة شرف ليا"

الفنان أحمد بدير
الفنان أحمد بدير

أعرب الفنان أحمد بدير، عن سعادته لمشاركته للمرة الثانية في احتفالية عيد الشرطة التي أقيمت اليوم والتي حضرها الرئيس السيسي.

وجسد بدير شخصية والد يبحث عن تاريخ معركة الإسماعيلية ليرويها وتحدث خلال المسرحية بعدد من الجمل الهامة من بينها:"الشرطة المصرية كانت في خط المواجهة الأول، وأظهرت في الفترة دي بطولات نادرة".

وتابع بدير، لـ"الدستور" قائلًا:"أشعر بفخر شديد لانتمائي لهذه البلد، والتي ضحي أفراد شرطتها بأرواحهم ودمائهم لحماية أرضها وكل شبر فيها، وظهوري في الاحتفالية هو فخر ووسام على صدري".

أضاف:"لا بد أن يعرف الأجيال الجديدة قصة الشرطة المصرية ودورها الوطني في الدفاع عن أرض الوطن، وعند رواية هذه الحكايات في شكل أفلام وقصص ينتبه إليها الجيل الجديد، وتتناقل الحكاية بشكل صحيح وبمعلومات دقيقة عن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم"، مشيرًا إلى سعادته الكبيرة بمشاركته في هذا العرض أمام الرئيس السيسي".

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي عيد الشرطة احتفالية عيد الشرطة المسرحية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل| موقف الأهلي النهائي من بيع إمام عاشور: سعره 10 ملايين إسترليني

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة