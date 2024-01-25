إقبال كبير على جناح وزارة الدفاع بمعرض القاهرة للكتاب (صور)

شهد جناح وزارة الدفاع المصرية، الخميس، إقبالًا كبيرًا من قِبل المواطنين بـ معرض الكتاب في نسخته الـ55، المقام بأرض المعارض في التجمع الخامس، حيث توافد عدد كبير من المواطنين لالتقاط بعض الصور التذكارية مع المجسمات الخاصة بالجيش المصري.

جناح وزارة الدفاع

ويُعرض داخل الجناح بعض المقتنيات الخاصة بالقوات المُسلحة، التي تتمثّل في الهدايا التذكارية وبعض الكُتب التي تتناول السير الذاتية للمعارك التي خاضتها مصر على مرّ العصور السابقة، بجانب بطولات وتضحية رجال القوات المُسلّحة المصرية عبر التاريخ.

وأكد أحد مسئولي الجناح إقبال بعض الزائرين لشراء الميدليات الفضة والنياشين العسكرية وبعض المقتنيات الخاصة برموز القوات المسلحة المصرية.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

معرض الكتاب

أختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزءين.

جناح وزرارة الدفاع بمعرض الكتاب

جناح وزرارة الدفاع بمعرض الكتاب

جناح وزرارة الدفاع بمعرض الكتاب

جناح وزرارة الدفاع بمعرض الكتاب

جناح وزرارة الدفاع بمعرض الكتاب

جناح وزرارة الدفاع بمعرض الكتاب

جناح وزرارة الدفاع بمعرض الكتاب

جناح وزرارة الدفاع بمعرض الكتاب