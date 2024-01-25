بعد خروج العوضى من المستشفى.. أول ظهور للفنانة ياسمين عبدالعزيز

غادر الفنان أحمد العوضي، الخميس، المستشفى الذي تواجد به بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن ضمن أحداث مسلسل "حق عرب"، وذلك بعد انفصاله عن زوجته ياسمين عبدالعزيز فنيًا وعاطفيًا، وتصدر الثنائي محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل".

وكان الظهور الأول لياسمين عبدالعزيز بعد خروج العوضي من المستشفى، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، من خلال مقطع فيديو مدته ثوانٍ معدودة، الأمر الذي لفت أنظار الجمهور عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

ويعد الفيديو هو الظهور الأول لياسمين بعد الاطمئنان على صحة العوضي واستقرار حالته الصحية، حيث حرصت على أن تكون بجواره لدعمه، حسبما صرح "العوضي" فى تصريحات متلفزة مساء أمس الأربعاء.

حق عرب فى رمضان 2024

ومن المقرر أن يخوض أحمد العوضي السباق الرمضاني 2024 بمسلسل جديد يحمل اسم "حق عرب"، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الشعبى الأكشن، مع وجود قصص إنسانية ورومانسية أيضًا، وسيشاركه البطولة نخبة من نجوم الفن، وذلك بعد نجاح أولى بطولاته السينمائية "الإسكندراني" تأليف أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج خالد يوسف.

أبطال مسلسل حق عرب

"حق عرب" يضم نخبة كبيرة من الفنانين، منهم: رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، دينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسماعيل فاروق.