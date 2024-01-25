عذبها حتى الموت.. التفاصيل الكاملة في اتهام أب بقتل ابنته بالمطرية

شهدت الساعات القليلة الماضية جريمة قتل بشعة عندما أقدم شخص على التخلص من ابنته بمنطقة المطرية بالقاهرة بعد وصلة تعذيب.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من مستشفى المطرية التعليمي يفيد بوصول جثمان طفلة (13 عامًا) وبها إصابات عبارة عن كدمات وسحجات وجروح وأثار حرق وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص، لاتهامه بإنهاء حياة ابنته بعد وصلة تعذيب في إحدى العقارات بالمطرية.

تحقيقات النيابة

تبين من التحقيقات أن المتهم أنهى حياة ابنته بإلقائها من علو ولقيت مصرعها في الحال وادعى أمام الجيران والأهالي أنها سقطت عقب وجودها في الشرفةـ

بسؤال والدها قرر بسقوطها من علو أثناء اللهو وبإجراء التحريات تبين عدم صحه أقواله، وبسؤال والدتها والجيران أفادوا بأن والدها عامل رخام دائم التعدي على ابنته ووالدتها بالضرب والتعذيب، وتبين أنه اختلق سقوطها من علو للهروب من جريمة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وعرضه على النيابة وتولت النيابة التحقيقات.

قرار النيابة

وأمرت نيابة شرق القاهرة بحبس الأب المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت وإلقائها من أعلى عقار في منطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.