اليوم.. "الكاثوليكية" تحتفل بذكرى الطوباوي مارشيلو سبينولا ومايستر الأسقف

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم الخميس، بذكرى الطوباوي مارشيلو سبينولا ومايستر الأسقف، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: وُلد مارشيلو سبينولا ومايستر في 14 يناير 1835م في جزيرة سان فرناندو، في مقاطعة قادس. والديه هم خوان سبينولا وأنطونيا مايستر، هم عائلات نبيلة. لا يُعرف الكثير عن شبابه، لكنه كان طالبًا مجتهدًا تخرج في الحقوق عام 1855، ثم كرس نفسه لممارسة مهنة المحاماة. ميز مارشيلو بمساعدته المجانية للفقراء. وقد أثرى تجربته الروحية بانضمامه إلى الرهبنة الفرنسيسكانية العلمانية.

ترك مهنة المحاماة، واتباعًا للدعوة التي شعر بها منذ أن كان صبيًا، بناءً على نصيحة الكاهن دون دييغو هيريرو، مرشده الروحي، دخل المدرسة اللاهوتية في إشبيلية، وحصل على الرسامة الكهنوتية في سن 29 عامًا، في 21 مايو1864م.عين كاهناً في سانلوكار دي باراميلا وككاهن رعية القديس لورنزو في إشبيلية،فام برسالته الكهنوتية بكل غيرة رسولية وخاصة في قبول الاعترافات الذي كرس له جزءًا كبيرًا من رعيته. وهو أيضًا مستشار روحي لبعض الأخويات المحلية.

في عام 1879 تم تعيينه كاهن الكاتدرائية، وكان يشارك دائمًا في الاعترافات بعد صلوات السواعي، في 16 ديسمبر 1880 تم تعيينه أسقفًا مساعدًا لميلو ومساعدًا لإشبيلية وتم تكريسه في 6 فبراير 1881 في كاتدرائية إشبيلية من قبل الكاردينال خواكين لوش إي جاريجا، رئيس أساقفة إشبيلية، وبحضور مانويل ماريا غونزاليس إي سانشيز، أسقف جيان وماريانو ميغيل غوميز ألغواسيل إي فرنانديز، أسقف فيتوريا. لرئيس أساقفة إشبيلية.

وفي شعار أسقفيته، سلط الضوء على قلب يسوع المسيح الأقدس،لرغبته في تكريس حياته لنشر الملكوت السماوي. وأكسبته فضائله ورسالته ترشيحه لأسقفية ابرشيه خور. هنا مارس رسالة مكثفة خاصة بين المتواضعين. في الواقع كان أول أسقف يزور المنطقة الأكثر تهميشاً في إسبانيا، لاس هوردس، التي كانت تقع في أبرشيته. قادته حماسته الرسولية إلى تأسيس جماعة رهبانية نسائية، "خادمات قلب يسوع الإلهي". والتي كانت الراهبة الأولى ومعاونته، خاصة في وضع القاعدة الجديدة، هي المركيزة سيليا مينديز وديلغادو، التي أخذت اسم ماريا تريزا قلب يسوع؛ يقع البيت المركزي اليوم في مدريد".

بعد عامين، في عام 1886، تم نقله إلى أهم أبرشية ملقة، حيث انخرط في النضالات الاجتماعية التي كانت تهز المدينة وفي محاربة الجهل قبل كل شيء من خلال فتح المدارس وزيارة المستشفيات والسجون؛ مع وتيرة سريعة من العمل والتفاني؛ بدأ الناس في مالقة يطلقون عليه لقب "الأسقف المقدس"، وكان مهتماً جدًا بالوعظ. وبعد عشر سنوات، في عام 1896، أصبح رئيس أساقفة إشبيلية؛ وتوافد الإشبيليون للترحيب بـ "دون مارسيلو" الذي عاد رئيسًا للأساقفة.

ومنذ ذلك الحين ارتبطت حياته كراعٍ ارتباطًا وثيقًا بأحداث المدينة السياسية والاجتماعية والأخلاقية والدينية، وكان حاضراً دائمًا في الصعوبات والنكبات لصالح الفقراء، حتى أنه لُقّب برئيس الأساقفة المتسول. أسس حلقات عمالية لدعم التنمية الاجتماعية، وناضل دفاعًا عن الحقيقة والعدالة وفتح بيته للمحتاجين. القديس البابا بيوس العاشر منحه الدرجة الكاردينالية في 11 ديسمبر 1905م.

واشتهر بروح المرح والبساطة والتواضع، كان رسولًا عظيمًا للمحبة، خاصة نحو الفقراء، مستمدًا قوته من الصلاة المتواصلة. وبعد 10 سنوات من الأسقفية الكبيرة في الأبرشية الأندلسية، توفي في إشبيلية في يناير 1906م عن عمر يناهز 71 عامًا. ودُفن في كنيسة سيدة الآلام بالكاتدرائية؛ في عام 1913 تم تخصيص ضريح كبير له. واصلت "راهبات خادمات قلب يسوع الإلهي" حياتهن في خدمة المجتمع بقيادة الأم ماريا تيريزا، حتى وفاتها في 2 يونيو 1908 ثم على يد أخت رئيس الأساقفة، روزاريو، التي أصبحت راهبة باسم الأم سان مارسيلو، حتى عام 1927.

في 14 مايو 1927، بدأت الإجراءات العادية في إشبيلية بشأن قضية تطويبه. وانتهت العملية برمتها بالتطويب الرسمي من قبل البابا القديس يوحنا بولس الثاني في الفاتيكان في 19 مارس 1987م.