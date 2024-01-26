الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس منصور الشماس الشهيد

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم الجمعة، بذكرى القديس منصور الشماس الشهيد، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: ولد القديس الشهيد منصور الشمّاس فى القرن الثالث الميلادي بمدينة غرناطة الأسبانية. تهذّب بالعلوم الإلهية وتربّى على التقوى لدى فاليريوس، أسقف غرناطة، الذي سامه شمّاساً وعيّنه، رغم صغر سنّه، واعظاً ومعلّماً للشعب.

 كان داكيانوس، يومذاك، حاكماً لأسبانيا وكان مضطهداً دموياً. قبل مرسومي الإمبراطورين ذيوكليسيانوس ومكسيميانوس القاضيين بملاحقة المسيحيين، سنة 303م، كان داكيانوس قد أنزل عقوبة الموت بثمانية عشر مسيحياً في سراغوسا، كما قبض على فاليريوس ومنصور. بعض دمهما بذلاه في سراغوسا، ومن هناك اقتيدا إلى فالنسيا حيث ألقاهما الحاكم في السجن زماناً طويلاً معرّضاً إياهما للمجاعة والبؤس. 

كان الحاكم يأمل من وراء هذا التعذيب البطيء والطويل الأمد أن يزعزع ثباتهما. ولكن لما أتي بهما إليه تعجّب من منظرهما لأنه وجدهما جسورين في الذهن، قويّين في البدن، فوبّخ عمّاله ظنّاً منه أنهم لم يعاملوا السجنين بالقسوة التي أمرهم بها. وإذ التفت إلى المصارعين من أجل المسيح وجّه لهما في آن تهديدات ووعوداً ظاناً أنه بذلك يحملهما على التضحية للأوثان. 

فقال منصور مستأذناً معلّمه الأسقف الذي كان يعاني من عيب في النطق إنهما مستعدان لتقبّل كل شيء من أجل الإله الحقيقي ولا يباليان بتهديدات الحاكم ولا بوعوده. فاغتاظ داكيانوس وأمر بنفي فاليريوس، أما منصور فعزم الحاكم على كسر تصميمه بأي ثمن. ويؤكد التقليد أن منصور عانى حجماً من العذاب يفوق بمقادير ما يمكن لإنسان أن يحتمله إن لم تشدّده النعمة الإلهية. أن منصور أبدى من السلام والهدوء في الكلام والتصرّف وسط مضطهديه ما أدهشهم. مدّدوه وشدّوا يديه ورجليه بالحبال حتى تمزّقت أربطته ثم مُزّق جسده بأمشاط حديدية فبدا كأن ما يفعلونه يوقعونه على جسد إنسان آخر لا على جسده هو. وقد عنفوا لدرجة أن انكشفت عظامه وأحشاؤه. 

وعلى قدر ما أمعنوا في تمزيقه حبته الحضرة الإلهية بعزاء في روحه. إذ ذاك اعترف القاضي بأن جرأة الشاب غلبته. ولما عرض على القديس أن يسلّم أقلّه الكتب الكنسية لتحرق وهو مستعد لإطلاقه، أجاب أنه يخشى رأفته المزيّفة أكثر مما يخشى عذاباته. لم يترك الحاكم حيلة ولا لوناً من ألوان التعذيب إلا لجأ إليه ولكن على غير طائل. شووا القديس شياً على النار فلم ينتفعوا شيئاً. جرّحوه وفركوا جراحه بالملح فلم يلقوا غير الخيبة. كانت قوة القديس في ازدياد. عيناه نحو السماء وذهنه صاف وقلبه مشدود إلى صلاة متواصلة. بعد ذلك ألقي الشهيد في حفرة ومُنع عنه الطعام وأن يقربه إنسان فجاء ملاك الرب وعزّاه. وإذ عاين السجّان النور الإلهي آمن واعتمد. 

أما القديس فلم يلبث طويلاً حتى أسلم الروح عام 304م  فى مدينة ﭬـالنسيا  هو واسقفه ﭭـاليريوس فألقي جسده في البحر في كيس لكن البحر لفظه والتقطه مسيحيان أودعاه كنيسة صغيرة خارج أسوار فالنسيا حيث جرت به عجائب جمّة.

الكنيسة القبطية الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة اللاتينية الكنيسة الرومية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الأسقفية

مواد متعلقة

"الأروام" في مصر يعيديون بذكرى مؤسس الرهبنة أنطونيوس الكبير

اليوم الخميس.. ختام أسبوع وحدة المسيحيين بهذه الصلاة والدعاء

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي ورجال الشرطة بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات مهمة.. تعرف عليها

اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البارّة كساني

اليوم.. الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار فرنسيس السالسيّ المعترف

اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس فرنسيس دي سال

اليوم.. كيف تودع الكنائس أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين؟

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. نكشف شرط الأهلى للتعاقد مع محمد أبوجبل لخلافة الشناوى

بوابة التعليم الأساسي.. تعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الخامس الابتدائي

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

ندوة لمناقشة أعمال محمد الباز فى معرض القاهرة للكتاب

صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة