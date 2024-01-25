الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية ومواعيد المباريات

يحرص عشاق ومحبين كرة القدم على معرفة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية وموعد المباريات عبر جوجل، حيث انتهى دور المجموعات من منافسات كأس أمم إفريقيا لعام 2023، وحجزت المنتخبات في حجز مقاعدها بدور الستة عشر من البطولة.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقيةوموعد المباريات

تستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة المنتخبات التي حجزت مقاعدها في دور الستة عشر في منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

وتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين المركز الأول والمركز الثاني، بينما اختيرت 4 منتخبات كأفضل ثوالث، وسوف يغادر منتخبين فقط من أصحاب المركز الثالث، ونجح منتخب "كاب فيردي" في أن سيكون أول المتأهلين للدور القادم والمرحلة الإقصائية عقب الفوز بأول مباراتين.

ما المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023؟

وتأهل منتخبان عقب الجولة الثانية في دور المجموعات في البطولة إلى الآن، وهما الرأس الأخضر والسنغال، وحسم الأول الصدارة في المجموعة الثانية بالرغم تواجد منتخب مصر.

وبينما تأهل المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة، والتي سينافس فيها منتخبات (غينيا والكاميرون وغامبيا)، وسوف ينتظر للجولة الثالثة للتعرف على مركزه.

وحصل منتخب غينيا الاستوائية على المركز الأول بالمجموعة الأولى بفوز كبير على “كوت ديفوار” بأربعة أهداف نظيفة، واحتل منتخب “نيجيريا” المركز الثاني وتأهل أيضًا بدور الـ 16.

وتأهل المنتخب المصري بصعوبة بالغة بثلاث تعادلات، وكان آخرها مع فريق الرأس الأخضر الذي تصدر المجموعة، وصعدت منتخبات (السنغال والكاميرون وغينيا) من المجموعة الثالثة.

وعن المجموعة الرابعة، قد تأهلت (أنجولا وبوركينا فاسو)، وفي مفاجأة قوية صعد منتخب (موريتانيا على حساب الجزائر)، وصعد الثلاثاي (مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا) عن المجموعة الخامسة.

أما المجموعة السادسة والأخيرة، فتأهل منها منتخب المغرب عطفًا على نتائج الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024، ولحق به الكونغو الديموقراطية، واكتملت مقاعد دور 16 بوصول كوت ديفوار.

ما موعد دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023؟

تبدأ منافسات دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا 2023 في يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتكون بمواجهة ما بين متصدر المجموعة الرابعة ضد ثالث المجموعة الثانية أو المجموعة الخامسة أو السادسة.