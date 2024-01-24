التصريح بدفن جثة شاب سقط من أعلى عقار فى عين شمس

صرحت جهات التحقيق بدفن جثة شاب لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار بمنطقة عين شمس، وإعداد تقرير مفصل حول سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بمصرع شاب في ظروف غامضة بمنطقة عين شمس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

وبالتحرى تبين أن الشاب لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ثمة وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.