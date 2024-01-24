التصريح بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم خلال مشاجرة بالأسلحة النارية فى سوهاج

صرحت النيابة العامة بدفن ٣ أشخاص لقوا مصرعهم خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم

لقى 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرين في مشاجرة بناحية قرية الخذندارية شرق دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وذلك على إثر وجود خلافات سابقة بين طرفي المشاجرة، تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى ساقلته المركزى وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحادث.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ بوجود مشاجرة بناحية قرية الخذندارية شرق دائرة مركز طهطا شمال سوهاج وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين ومتوفين بمكان المشاجرة.





وعقب الإنتقال والفحص تبين وقوع المشاجرة بين أفراد عائلتين بالقرية بسبب خلافات سابقة بينهما تم إطلاق أعيرة نارية في المشاجرة نتج عن ذلك إصابة ح. إ. ا. م 55 سنة بقيم بذات الناحية بطلق نارى بالقدم اليسرى لا ينتمى لطرفى المشاجرة تصادف تواجده بمكان المشاجرة.





كما نتج عن المشاجرة مصرع أ. ع. ع 55 سنة، ومصرع ع. م. 25 سنة، ومصرع م. ع. أ 55 سنة، وإصابة ح. ع، أ 52 سنة بطلق نارى بالقدم اليمنى، وإصابة ح. ع. أ 46 سنة بطلق نارى بالساق اليسرى تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى ساقلته المركزى.





أنتقلت كافة القيادات الأمنية لمكان الحادث وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحادث وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة