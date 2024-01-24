سمير صبرى: الرئيس السيسى وجه العديد من الإشارات بكلمته المواطن كان بانتظارها

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الرئيس السيسي وجه عدة إشارات مهمة جدًا ولها دور كبير جدًا لأن كل من سمع كلمة الرئيس كان ينتظر هذه الإشارات، وإن شاء الله سنعبر هذه الأزمة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس وضح اهتمامه بالملف الاقتصادي وحالة الغلاء، وأكد أمن حدود مصر ووقوفها إلى جانب الأشقاء بالأزمات.

وأكد أن وقف عجلة الاقتصاد ضرره كبير خاصة على العمالة وأصحاب الحرف الصغيرة لو تم عمل إغلاق سيكون ضرره كبيرًا لأنه سيعطل كمًا كبيرًا من الوظائف، موضحًا أنه لا بد أن يكون عين الاقتصادي على أكثر من ملف، وليس مجرد أن نمر من هذه الأزمة.

مصر تعاني عجزًا في الميزان التجاري منذ الستينيات

وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها عجز في الميزان التجاري منذ الستينيات ومع الانفتاح في السبعينيات زادت؛ لأن وارداتنا أصبحت كثيرة، والدولة تعمل والرئيس أكد أن الملف الاقتصادي في الحوار الوطني يجب أن يكون أكثر تركيزًا.