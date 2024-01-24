الرئيس السيسى: معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية هى السبب في قلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.



وقال السيسي، في كلمة ارتجالية عقب إلقاء كلمته الرسمية في احتفال عيد الشرطة الـ72،: "هروح من ربنا فين لو أنا السبب في عدم إدخال الطعام إلى غزة".

ووجه الرئيس حديثه للمصريين، خلال احتفالية عيد الشرطة، اليوم الأربعاء:"يجب أن تتأكدوا دون أن أصرح أو أن يخرج تصريح من أي جهة مصرية بأن مصر لا تستطيع أن تفعل ذلك".



وأضاف الرئيس:الإجراءات الإسرائيلية تعد جزءًا من ممارسة الضغط من أجل إطلاق سراح الرهائن، لافتًا إلى المشاهد القاسية في قطاع غزة على خلفية استشهاد 25 ألفًا من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، علاوة على أكثر من 60 ألف مصاب وتدمير كامل لقطاع غزة.



