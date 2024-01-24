"حياة كريمة" بأسوان تتفقد معدلات تنفيذ 43 مشروعًا بقرية الرديسية بحري بإدفو

وجَّه محافظ أسوان أشرف عطية، باستمرار الجولات الميدانية لمتابعة نسب التنفيذ الجارية بمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة"، والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات والمشكلات أولًا بأول وتلافي جميع الملاحظات المرصودة وضمان الانتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها المحددة والبدء في تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

من جهته، أكد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان ياسر عبدالشافي - في بيانٍ اليوم الأربعاء - أن وحدة "حياة كريمة" تتفقد أعمال 43 مشروعًا بقرية الرديسية بمركز إدفو التي تستهدف خدمة 80 ألف مواطن ومواطنة موزعين على 35 قرية فرعية ونجعًا.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه تم تفقد 19 مشروعًا بلغت نسب التنفيذ فيها 100% وتشمل مشروعات إنشاء المجمع الخدمي والزراعي، وسوق الفوزه، وعدد 3 مراكز شباب، ولوحة توزيع كهرباء النزل، وإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالبحيرة وخط الطرد، بجانب مشروعات إنشاء وتطوير وصيانة 4 مدارس، و3 مكاتب بريد، وأيضًا مشروع تبطين الترعة الرئيسية وإنشاء 2 كوبرى عليها.

وأوضح عبدالشافي، أن الجولة الميدانية شملت أيضًا تفقد 21 مشروعًا تراوحت نسب تنفيذهم من 90 إلى 98% منها مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالفوزة وإحلال وتجديد مركز شباب الفوزة، علاوة على تفقد 3 مشروعات بلغت نسب تنفيذها من 50 إلى 89%، لافتًا إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات المحافظ بسرعة سحب الأعمال من الشركات المنفذة لبعض المشروعات وإسنادها إلى شركات أخرى لرفع معدلات الإنجاز، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام ومراعاة وضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل، فضلًا عن إعادة الشيء لأصله في محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضاري والجمالي المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.