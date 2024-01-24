إبراهيم عشماوى يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة

تقدم الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بخالص وأصدق التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، متمنيا استمرار الازدهار والتقدم والتنمية لمصرنا الحبيبة في ظل قيادة وطنية مخلصة.

كما تقدم الدكتور إبراهيم عشماوى بخالص التهنئة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية ورجالها البواسل وشعب مصر العظيم داعيا الله عز وجل بأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء.