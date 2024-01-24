الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فى أولى فعاليات البرنامج الثقافى.. معرض القاهرة للكتاب يحتفل بإصدار سلسلة "رؤية"

القاهرة الدولى للكتاب
القاهرة الدولى للكتاب

تنطلق غدًا الخميس، أولى فعاليات البرنامج الثقافي لـمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 55 والتي تستمر حتى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وتستضيف القاعة الرئيسية (قاعة سليم حسن) في الساعة 12 ظهرًا، ندوة "الخروج إلي النور.. الحضارة" بحضور أحمد منصور، عزة عزت وفاطمة كشك وفي الساعة 2 ظهرًا، سيتم إطلاق مشروع "حكايات النصر"، سهى علي رجب، وطارق الطاهر.

وفي الساعة 4 عصرا، تنطلق ندوة "الخطاب الديني في مصر" للاحتفال بإصدار 200 عدد من سلسلة "رؤية"، وذلك بحضور وزيري الثقافة والأوقاف، ويقام اللقاء الفكري في الـ6 مساء تحت عنوان "الإنسان والسياسة"، بحضور الدكتور علي الدين هلال.

وفي القاعة الدولية، تقام في الساعة 12 ظهرًا ندوة "مبدعون وجوائز " بحضور ضحى عاصي وهالة البدري وفي الساعة 2.30 عصرا تستضيف القاعة كلمة افتتاحية لأميرة النرويج متة ماريت، يتبعها حوار بين يوستاين غاردر وأحمد بهيى الدين، وفي الساعة ال4 عصرًا تقام حلقة نقاشية حول قضايا البيئة وأدب الأطفال، وفي الساعة الـ6 مساء تقام ندوة تحت عنوان "الأواصر الثقافية بين اليمن ومصر" بحضور علي المقري.

وتعقد بقاعة الصالون الثقافي الساعة 12 ظهرًا، ندوة حول الطريق إلى النصر ودور حرب الاستنزاف في الإعداد لانتصارات أكتوبر 1973 وأسر العقيد عساف ياجوري، وفي الساعة الـ 2 ظهرًا، تقام ندوة بعنوان "نجيب محفوظ" بحضور إبراهيم عبدالعزيز، أحمد صربي أبو الفتوح، حسني حمودة، عزت القمحاوي، وفي الـ4 عصرًا، تقام ندوة "آفاق الفلسفة في عالم جديد"، بحضور أشرف منصور، شايع الوقيان (السعودية) ومحمد الشيخ (المغرب)، وفي الساعة الـ6 مساء وفي ظل الاحتفال بمئويات الشخصيات المصرية، تقام ندوة "المهندس عبدالرحمن حسنين مخلوف" أستاذ العمارة وتخطيط المدن، بحضور رامي الدياسطي، عادل إسماعيل ومحمد إسماعيل مخلوف.

 الذكاء الاصطناعي في دراما السينما والتليفزيون والمنصات

تنطلق فعاليات قاعة فكر وإبداع في الساعة 12 ظهرا بندوة "الذكاء االصطناعي في دراما السينما والتليفزيون والمنصات" بحضور عمرو عابدين وهويدا مصطفى، وفي الساعة ٤ عصرًا تتم مناقشة كتاب "شاهد على حرب أكتوبر 1973" لواء د. سمري فرج، ومحمد عبدالشايف، ويختتم اليوم الرابع بمناقشة كتاب جناز لقلب نابض لصموئيل مرقس، ويناقشه عايدي عيل جمعة ومحمد عبدالعال.
 

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مدبولى: معرض القاهرة الدولى للكتاب امتداد للدور والتأثير التنويرى الذى دائمًا ما تسهم به مصر

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رئيس الوزراء يتفقد عددًا من أجنحة معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55

أما في برنامج المؤسسات الثقافية المصرية، وفي الساعة 12 ظهرًا، يتم تناول قضية كيف نربي أبناءنا على حب القراءة؟ بحضور بسنت إبراهيم- د. رنا هاين- سمر قناوي- السيد إبراهيم- هيثم السيد- هيثم شكري، وذلك بالتعاون مع قنوات مدرستنا وبرنامج جروب الماميز.

كما يستضيف المعرض عروضًا السيرك القومي، يقدمها البيت الفني للفنون الشعبية، وكذلك عروض الأراجوز وفنون التنورة التراثية، كما سيتم تنظيم ورش فنية للأطفال.

ويقام المعرض تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياته حتى 6 فبراير المقبل وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمشاركة 70 دولة من مختلف أنحاء العالم و1200 ناشر مصري وعربي وأجنبي.

القاهرة الدولي للكتاب الصالون الثقافي الخروج إلي النور الحضارة رؤية وزيري الثقافة والأوقاف آفاق الفلسفة في عالم جديد

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