"الداخلية" تطلق فيلم "التدريبات" احتفالًا بعيد الشرطة الـ72

أطلق قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيلم "التدريبات" في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

فداكي يا مصر جاهزين إحنا على استعداد

ليوم الدين روحنا فداها عمل وجهاد

زي جدودنا ما بنوا أمجاد في أبطال رجال

إحنا إرادة وعزم شديد دورنا بطولة بقلب حديد

وبذلت وزارة الداخلية على مدار السنوات الماضية جهودًا حثيثة لضبط الأمن الداخلي وإرساء معادلة أمنية مستثرة في البلاد، إيمانًا منها بأن التنمية لن تتحقق إلا في وطن ينعم بالأمن والاستقرار.

وتعمل وزارة الداخلية ليلًا نهارًا على مكافحة الإرهاب ومواجهة وضبط جرائم المخدرات، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي، وجرائم الأموال العامة، وجرائم المصنفات والهجرة غير الشرعية.

احتفالات عيد الشرطة الـ72

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، رفقة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

ويأتي الاحتفال بعيد الشرطة في ذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة، التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.