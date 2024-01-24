الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لدائرة جديدة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، قضية اتهام 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته لدائرة اختصاص جديدة. 

كشف أمر إحالة المتهمين أنهم بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين قتلنا المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجوا له مخططا محكما أهدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مالي ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

أضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه.

وتابع أنهما كممتا فاهه بأدوات أعدا إياها سلفًا وهي قفزان ولاصق طبي وسلك كهربائي التقطاه من مسرح الواقعة لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات أوشحة قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

التجمع الخامس قضية اتهام دائرة اختصاص جديدة

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اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طبيب في التجمع الخامس

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