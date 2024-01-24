الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قتلى ومصابون في معركة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسوهاج

جثة
جثة

لقي مزارع وشقيقه ونجل شقيقه مصرعهما، إثر إصابتهما بطلقات نارية، كذلك أصيب 3 أشخاص آخرون في معركة وقعت بين عائلتين بمركز طهطا، حيث تبادل الطرفان إطلاق الرصاص من أسلحة نارية، بسبب خلافات قديمة بينهما.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، بورود بلاغ بنشوب معركة بين عائلتين بقرية «الخزندارية» بدائرة المركز ووجود قتلى ومصابين، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميدان محمود طه رئيس مباحث المديرية، ورأفت رشوان رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، وقوات من الشرطة والأمن المركزي، وتم فرض تواجد أمني مكثف داخل القرية، وتبين أن المعركة نشبت بسبب وجود خلافات قديمة بين العائلتين، وجرى خلالها إطلاق الرصاص من أسلحة نارية، مما نتج عنه مصرع كلٍ من أحمد. ع «50 سنة- مزارع»، وشقيقه محمد «55 سنة- مزارع»، ونجله عبدالعال. م «21 سنة- طالب بكلية التربية الرياضية»، على إثر إصابتهم بطلقات نارية متفرقة بالجسم، كما أصيب 3 أشخاص آخرون من طرفى المشاجرة بطلقات نارية متفرقة، وقد تم نقل المتوفين إلى مستشفى ساقلتة المركزى، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وجرى تكليف المباحث بعمل تحرياتها في الحادث، وتحديد وضبط المتهمين والأسلحة النارية المستخدمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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