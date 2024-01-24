قبل وفاتها| سودانية تروي لحظات طعنها من نجلها بمصر القديمة

«ابني اللي ضربني بالشوكة في ضهري.. وكسر الحمام».. كانت هذه آخر الكلمات التي لفظت بها سيدة سودانية قتلت على يد نجلها في منطقة المنيل بمصر القديمة خلال استجوابها من قبل النيابة العامة داخل مستشفى المنيرة التي توفت بها.

سودانية تتهم نجلها بطعنها بسلاح أبيض

وقالت السيدة عندما تم التقابل معها إنها تدعى منى محمد خير، سودانية الجنسية، مقيمة صحبة نجلها «مازن. ع»، 28 سنة، وأنه هو وراء إصابتها عقب توجيه 3 طعنات في الظهر بسبب خلافات عائلية.

شقيق المتهم يروي تفاصيل استغاثة والدته

وروى «مؤمن. م»، شقيق المتهم من الأم، تفاصيل طعن شقيقه لوالدته الذي أكد أنه كان بمنطقة مصر الجديدة وورد إليه اتصال هاتفي من والداته المجني عليها مفاده قيام المتهم بتكسير محتويات الحمام بالشقة التي يقيمون بها بمنطقة المنيل وفي طريقه للشقة ورد إليه اتصال آخر من والداته تفيد قيام المتهم باحتجازها في غرفة نومها.

لكمني في وجهي

وتابع أنه عند وصوله للشقة ودلوفه إليها تفاجأ بقيام المتهم بلكمه في وجهه ومنعه من الدخول فقام بدفعه وتمكن من الدخول وأبصر والدته المجني عليها تقول أن المتهم طعنها وأضاف أنه لا يعرف مكان الإصابات التي لحقت بالمجني عليها ولكنه أبصر دماء تخرج من ظهر المجني عليها.

كشفت مناظرة النيابة عن أن الجثة لسيدة في عقدها الخامس، مصابة بجروح طعنية نافذة في الجسم؛ مما أدى لحدوث نزيف دموي غزير أدى لهبوط في الدورة الدموية، وأدى للوفاة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا يفيد بوجود قتيلة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة المنيل. وبالانتقال والفحص تبين مصرع سيدة على يد نجلها، وتم ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة.