الزراعة: المركزية لمكافحة الآفات تبدأ حملة وقاية محصول القمح من القوارض

تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، أكد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية أن الادارة تعمل على وقاية محصول القمح من الآفات نظرا لأنه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي توليها الوزارة اهتمام بالغ تحقيقًا للأمن الغذائي.

وتمثل القوارض أحد الآفات الحيوانية التي تسبب خسائر في محصول القمح بداية من الزراعة مثل الحصاد وأيضا ما بعد الحصاد، ولذلك استعدت الإدارة العامة لمكافحة القوارض بتوفير المبيدات اللازمة والتي تقدر بـ940 كجم فوسفيد زنك تقريبًا و25000 طن مسيلات تقريبًا لتغطية مساحة مقدارها 1239354 فدان.

وفى لقاء مع مديري مكافحة القوارض بالمديريات المختلفة وجه رئيس المكافحة بضرورة الوصول إلى القرى العميقة بالمراكز المختلفة، كما شدد على ضرورة قيام لجان المتابعة على التأكيد بوضع الطعوم بالطرق الصحيحة في الأماكن المناسبة لتواجد القوارض على اختلاف انواعها وايضًا بالمسافات المناسبة، وناقش خلال الاجتماع اهم المعوقات لسير العمل والعمل على حلها وسرعة انجاز المهام.

وقال "رزق" إن هذه الحملة تشمل عدد 27 محافظة بعدد 195 مركزا و4540 جمعية موعد بداية الحملة 8/1/2024 وتنتهي في 20/2/2024، كما قام رئيس الإدارة المركزية بمراجعة الاجراءات الفنية للحملة، وذكر ان مثل هذه الحملات تعد أحد وسائل الدعم التي تقدمها وزارة الزراعة للحد من الآفات وأضرارها الحفاظ على الحاصلات الزراعية وتحقيق دخل مناسب للمزارعين خصوصًا صغار المزارعين للحفاظ على إنتاجيتهم.

وأضاف أنه في ظل توجيهات وزير الزراعة برفع الكفاءة الفنية لمهندسي المكافحة وامداد المديريات بالمعدات التكنولوجية الحديثة لمكافحة الآفات ودعم المزارعين، تواصل الادارة المركزية لمكافحة الآفات دوراتها التدريبية لمهندسي المكافحة بالمديريات علي اجهزة الحقن الهيدروليكية لمكافحة سوسة النخيل والنمل الابيض حيث عقدت الادارة عدد 20 دورة تدريبية في عدد 11 محافظة استهدفت 228 مهندس و35 مزارع لمكافحة سوسة النخيل وعدد 3 دورة تدريبية ضمت 16 محافظة استهدفت 48 مهندس وآخر هذه الدورات في محافظة الوادي الجديد وتواصل الادارة عملها في باقي المحافظات.

وخلال الاجتماع أكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة القوارض على جاهزية الادارة لتنفيذ الحملة وكذلك ما تم من ندوات إرشادية للمحافظات حيث وصلت الى 160 ندوه تمهيدًا للبدء في حملة مكافحة القوارض