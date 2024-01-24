تخفيف الحكم على المتهمة بتصوير فيديوهات "كتائب حلوان"

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمة بتصوير فيديو "ملثمين حلوان" المعروفين بـ"كتائب حلوان"، وتخفيف الحكم الصادر بحقها إلى السجن المشدد إلى ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ سنة.

جدير بالذكر أن تم إحالة المتهم إلى المحاكمة لقيامها بتسجيل فيديو ظهر فيه رجال ملثمون فيما عرف فيما بعد بتنظيم "كتائب حلوان" في منطقة حلوان، جنوب القاهرة ووجهت لها اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريقة النشر لدعم هذه الجماعة والاشتراك في تجمهر لغرض التخريب.