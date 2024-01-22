الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"النقض" تنظر طعن شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما

شيري هانم وابنتها
شيري هانم وابنتها زمردة

تنظر محكمة النقض، بعد قليل، الطعون المقدمة من شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما 5 سنوات، على خلفية اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور.

وكانت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، قضت بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها شيري هانم، وابنتها زمردة لكل منهما، في اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتين شريفة وشهرتها شيري هانم، ونورا وشهرتها زمردة، 6 سنوات، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة.

محكمة النقض شيري هانم التحريض على الفسق والفجور جنح القاهرة الاقتصادية التحريض علي الدعارة

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غدا.. النقض تنظر طعن "شيرى هانم" وابنتها زمردة على حكم حبسهما

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