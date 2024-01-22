"النقض" تنظر طعن شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما

تنظر محكمة النقض، بعد قليل، الطعون المقدمة من شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما 5 سنوات، على خلفية اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور.

وكانت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، قضت بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها شيري هانم، وابنتها زمردة لكل منهما، في اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتين شريفة وشهرتها شيري هانم، ونورا وشهرتها زمردة، 6 سنوات، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة.