أبرزها انطلاق الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

انطلاق الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أبرز فعاليات أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

افتتاح الدورة 55 لمعرض القاهرة للكتاب

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة 1200 ناشر مصر وعربي وأجنبي، وتستمر فعالياته حتى 6 فبراير 2024، في رحاب مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتبلغ قيمة تذكرة دخول المعرض “5” خمسة حنيهات فقط، كما يمكن حجز التذاكر أونلاين عبر موقع الهيئة الرسمي من هنا https://cairobookfair.gebo.gov.eg/

وفي أجندة الدستور الثقافية، ينظم مركز الثقافة السينمائية بمقره الكائن في 36 شارع شريف، في السادسة مساء، عرضًا سينمائيًا لفيلم "الشهيد" للمخرج عاطف شكري من إنتاج المركز القومي للسينما 2020، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة.

ويعد الفيلم ملحمة وطنية كبرى وهو مأخوذ عن كتاب “حكايات الولاد والأرض” للكاتب محمد نبيل الذي يتناول حياة مجموعة من شهداء الجيش والشرطة، ويتناول الفيلم قصة إستشهاد ثلاثة من أبطال الجيش والشرطة هم رقيب ق.م عماد أمير رشدي 'رائد شرطة محمد أنور جمعة' مقدم ق.م شريف محمد عمر.

يعقب الفيلم ندوة تديرها الكاتبة أمل عبد المجيد يتحاور خلالها الجمهور مع مخرج الفيلم عاطف شكري والكاتب محمد نبيل. ومن المقرر أن يقوم الدكتور حسين بكر بتكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير.

وفي الخامسة مساء، تحتضن مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، حفل إطلاق ومناقشة ثلاثية الكاتبة لميس جابر، والصادرة عن دار أطياف للنشر تحت عنوان “حدوتة علي الماشي”، تقدم الأمسية وتناقش الكتاب دكتورة صفاء النجار.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، في السادسة مساء، ندوة بعنوان “الذكاء الاصطناعي والإرهاب الإلكتروني”، ويتحدث في اللقاء اللواء دكتور طارق جمعة مهدي، الباحث في مجال الإرهاب الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.

يتناول اللقاء العديد من التعريفات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتقنياته، وتقدم قراءة تاريخية لبداياته والتطور الذي صاحب تقنياته، وكذلك تأثيراته على سوق العمل وتطوير الشركات وأكثر الوظائف التي تتأثر بالذكاء الاصطناعي، كما تتناول الندوة الإرهاب الإلكتروني والمعلوماتي وتعريفاته وأسبابه، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة الإرهاب من خلال توظيف بعض الخوارزميات الخاصة برصد وتحليل الأفكار.

حفلات دار الأوبرا المصرية

وضمن أجندة الدستور الثقافية، أيضا، يحتضن مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في السابعة مساء، حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية، لطلاب فصلى البيانو والباليه، وذلك ضمن احتفالات دار الأوبرا بأعياد الشرطة المصرية.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الوطنية الحماسية وعدد من مؤلفات الموسيقى العربية ويصاحبها تابلوهات حركية إستعراضية منها الوطن الأكبر، بسم الله، ياحببيتي يامصر، أنا ابن مصر، يا أغلى اسم في الوجود، نسم علينا الهوى، خلي بالك من عقلك، فيها حاجة حلوة وغيرها إلى جانب عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منهم تشايكوفسكى، باخ، شوبرت وغيرهم.

في سياق متصل، يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء، احتفالية كبرى لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تدريب وقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار بمشاركة فصول الباليه.

تبدأ الاحتفالية بالسلام الوطني، يليها فيلم تسجيلي عن موقعة الإسماعلية وحادث الواحات، ثم يبدأ البرنامج الفنى الذى يضم نخبة من الأعمال الوطنية الشهيرة ويصاحبها تابلوهات حركية استعراضية.

فعاليات صندوق التنمية الثقافية

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تشهد قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء، ندوه بعنوان “فن المنولوج ودوره في تجسيد قضايا المجتمع”.

تقديم الإعلامية محاسن أحمد متولي كبير مقدمي برامج ومدير عام الموسيقى والغناء بإذاعة الإسكندرية وضيف اللقاء الفنان مجدي مختار خبير المنولوج بالإذاعة والتلفزيون. وذلك فى إطار أحياء فن المونولوج، الذي يعتبر جزءا من التراث الفني المصرى الجميل.

وفي أجندة الدستور الثقافية، ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع ــ متحف الطفل ــ في السادسة مساء، أمسية علمية فلكية، بالتعاون مع المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ويشارك زوار متحف الطفل في رصد سطح القمر بفوهاته والكواكب الظاهرة في السماء بإستخدام التليسكوبات، كما تشمل الأمسية العلمية أيضًا جولات فى مبني متحف الطفل وعروض القبة السماوية المتنقلة والتي تعتبر تجربة ترفيهية تعليمية مختلفة تنقل المشاهد إلى زمان ومكان مختلفين من خلال شاشة عرض كبيرة على شكل نصف كرة تغطي المشاهد بالكامل.