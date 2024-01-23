"مقطورة و8 سيارات".. تفاصيل حادث الطريق الدائرى وعدد المصابين

كشف أحمد مهدي، مراسل قناة "صدى البلد"، تفاصيل حادث الطريق الدائري في المريوطية، مؤكدًا أن السبب فيه هو رعونة سائق النقل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الطريق كان متوقفًا على الطريق الدائري وفجأة ظهرت سيارة النقل ولم تستطع السيارات الهروب منها فاصطدمت بأكثر من 8 سيارات.

وأشار إلى أن أغلب السيارات سقطت من على كوبري الدائري لمطلع الكوبري، مما أدى لوقوع 5 إصابات ونقلهم للمستشفى بالإضافة إلى الأعداد التي تم علاجها في موقع الحادث.

إلقاء القبض على سائق النقل

وأكد أنه تم القاء القبض على سائق السيارة النقل وجار التحقيق معه وسيخضع لتحليل مخدرات بالإضافة للكشف عن السيارة للتأكد من عدم وجود أي مشاكل فنية بها.