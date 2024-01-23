المرور ترفع آثار حادث تصادم 6 سيارات أعلى الطريق الدائرى (صور)

تمكن رجال الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، من رفع آثار حادث تصادم 6 سيارات على الطريق الدائري اتجاه الرماية وإزالة السيارات المتصادمة من نهر الطريق واستئناف الحركة المرورية أمام قائدي السيارات وسحب الكثافات المرورية.

شهد الطريق الدائري اتجاه الرماية حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل و5 سيارات أخرى، ما تسبب فى زحام مرورى أمام قائدى السيارات، وأصيب شخصان كما سقطت منها سيارة نقل محملة بالخراف.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الدائرى بمنطقة المتحف المصرى الكبير اتجاه الرماية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور مدعومين بسيارات الإسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة التريلا واصطدامه بـ 5 سيارات مما أدى لسقوط إحداها محملة بالخراف.

وتوقفت حركة المرور فى الاتجاه من المريوطية وصولا إلي الرماية وتسبب فى إصابة شخصين وحدوث تهشم فى سور الطريق الدائرى.