الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم مروع على الطريق الدائري باتجاه الرماية

ارشيفية
ارشيفية

شهد الطريق الدائرى اتجاه الرماية حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل و5 سيارات أخرى، ما تسبب فى زحام مرورى أمام قائدى السيارات، وأصيب شخصان كما سقطت منهم سيارة نقل محملة بالخراف.

حادث تصادم مروع على الدائري باتجاه الرماية 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الدائرى بمنطقة المتحف اتجاه الرماية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور  مدعومين بسيارات الإسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق  السيارة التريلا واصطدامه بـ 5 سيارات مما أدى لسقوط إحداها محملة بالخراف.

وتوقفت حركة المرور فى الاتجاه من المريوطية وصولا الي الرماية وتسبب فى إصابة شخصين وحدوث تهشم فى السور الطريق الدائرى.

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