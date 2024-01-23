الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

"#مصر_تكتب_تاريخ_جديد".. هاشتاج يتصدر منصة "X" بعد وضع "الصبة الخرسانية" لمحطة الضبعة النووية

محطة الضبعة النووية
محطة الضبعة النووية

تصدر هاشتاج "مصر تكتب تاريخ جديد" تريند منصة التدوينات القصيرة "X" المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، خلال الساعات الأخيرة، بعد تدشين عملية الصبة الخرسانية الأولى التي تستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر "الفيديو كونفرانس".

وتعدّ محطة الضبعة للطاقة النووية (NPP)، أول مشروع للطاقة النووية في مصر، قيد الإنشاء في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد 250 كيلومترًا غرب الإسكندرية.

وأطلق المغردون على موقع "إكس" هاشتاجًا بعنوان "#مصر_تكتب_تاريخ_جديد"، دعمًا لإنجاز الدولة المصرية، مؤكدين أهمية المشروع النووي والذي يُعد جزءًا من البرنامج النووي المصري الذي بدأ عام 1954.

تفاصيل إنشاء محطة الضبعة النووية

إنشاء مصر محطة الضبعة النووية استقراءً مبكرًا لأزمة الطاقة

سيساهم في اكتفاء ذاتي وتصدير للكهرباء

وتفاعل المستخدمون مع تدشين "الصبة الخرسانية" للمحطة الرابعة بمحطة الضبعة النووية، مُشيرين إلى أهمية المشروع للاقتصاد المصري والتنمية المصرية، حيثُ يعد من المشروعات الناجحة والمبهجة.

وأكد المتابعون أنَّ مشروع الضبعة النووية بالمحطة الرابعة، سيجعلنا نصدر الطاقة الكهربائية للدول المحيطة، فضلاً عن توفيره فرص عمل للشباب المصري.

الرئيس السيسي: إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر حدثا تاريخي لبلادنا وشعبنا

وكان الرئيس السيسي قد شهد، اليوم الثلاثاء، مراسم عملية صب الخرسانة الأولى التي تستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، مع نظيرة الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال الرئيس السيسي، إن إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر حدثا تاريخيا لبلادنا وشعبنا، مما يعد ذاكرة هذه الأمة شاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم؛ حيث يعد امتلاك محطات نووية سلمية حلم طالما راود جموع المصريين، لافتًا إلى أن امتلاك محطات نووية سلمية يؤكد تصميم الشعب المصري على المضي قدما في مسار التنمية والبناء وصياغة مستقبل مشرق فإن هذا الحدث العظيم يمثل صفحة مضيئة.

مصر تكتب تاريخ جديد إكس تويتر

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تفاصيل إنشاء محطة الضبعة النووية

إنشاء مصر محطة الضبعة النووية استقراءً مبكرًا لأزمة الطاقة

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