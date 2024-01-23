الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"القابضة للسياحة" تعتمد استثمارات بـ 142 مليون جنيه لتطوير مصر للسياحة

قيادات القابضة للسياحة
قيادات القابضة للسياحة

اعتمدت الشركة  القابضة للسياحة والفنادق إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام استثمارات بقيمة 142 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 لتطوير وتحديث شركة  مصر للسياحة إحدي الشركات التابعة لها.

 ووفقا لتقرير خاص بمشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2023/2024 حصلت عليه “الدستور” فإنه من المقرر استخدام هذه الاستثمارات لتحديث وتطوير أسطول النقل السياحي واستكمال تطوير فندق رومانس بورسعيد.

وأشار التقرير الخاص بمشروع الموازنة إلى أنه من المقرر استخدام هذه الاستثمارات أيضا لاستكمال التطوير بفندق رومانس اسكندرية المملوك لشركة مصر للسياحة، بالإضافة إلى العمل على تطوير مكاتب قطاع السياحة والفروع واستكمال تنفيذ مشروع التحول الرقمي.

يذكر أن شركة مصر للسياحة إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وقعت تعاقد مع شركة النصر للسيارات إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام لتوريد الأتوبيسات النقل السياحي التي ستصنعها شركة النصر للسيارات وتعمل بالغاز الطبيعي ومجهزة على أعلى مستوي في إطار تحديث وتطوير أسطول النقل السياحي بشركة مصر للسياحة.

وكانت الشركة قد نفذت خطة خاصة بإعادة الهيكلة ضمن خطة التطوير الشامل بشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تدشين أبليكشن خاص بالترويج للمقاصد السياحية في مصر والعمل على تعظيم إيرادات الشركة حيث تستهدف شركة مصر للسياحة تحقيق ايرادات بقيمة 893 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، بالإضافة إلى تحقيق صافي ربح قدره 65 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على استكمال خطة التطوير الشامل بشركاتها التابعة وفقا لاستراتيجية خاصة بزيادة الأرباح والإيرادات.

قطاع الاعمال الشركة القابضة للسياحة القابضة للسياحة والفنادق وزارة قطاع الأعمال شركة مصر للسياحة

مواد متعلقة

تفاصيل خطة قطاع الأعمال لخفض خسائر "النصر للأدوية" وإنشاء مصنع خامات جديدة

قطاع الأعمال تخطط لإنشاء أول مصنع لإنتاج الزجاج النقي

تفاصيل خطة قطاع الأعمال لتطوير شركة المحاريث والهندسة

الأكثر قراءة

عاجل| هانى الناظر يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

فتاة وعشيقها.. تحقيقات موسعة فى العثور على جثتين متحللتين بصحراء 15 مايو

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

يطير إلى ألمانيا.. الشناوى يلحق بصلاح ويغادر معسكر المنتخب بعد إصابته

شقيق العامرى فاروق ينفى وفاته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى