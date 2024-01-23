"القابضة للسياحة" تعتمد استثمارات بـ 142 مليون جنيه لتطوير مصر للسياحة

اعتمدت الشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام استثمارات بقيمة 142 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 لتطوير وتحديث شركة مصر للسياحة إحدي الشركات التابعة لها.

ووفقا لتقرير خاص بمشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2023/2024 حصلت عليه “الدستور” فإنه من المقرر استخدام هذه الاستثمارات لتحديث وتطوير أسطول النقل السياحي واستكمال تطوير فندق رومانس بورسعيد.

وأشار التقرير الخاص بمشروع الموازنة إلى أنه من المقرر استخدام هذه الاستثمارات أيضا لاستكمال التطوير بفندق رومانس اسكندرية المملوك لشركة مصر للسياحة، بالإضافة إلى العمل على تطوير مكاتب قطاع السياحة والفروع واستكمال تنفيذ مشروع التحول الرقمي.

يذكر أن شركة مصر للسياحة إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وقعت تعاقد مع شركة النصر للسيارات إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام لتوريد الأتوبيسات النقل السياحي التي ستصنعها شركة النصر للسيارات وتعمل بالغاز الطبيعي ومجهزة على أعلى مستوي في إطار تحديث وتطوير أسطول النقل السياحي بشركة مصر للسياحة.

وكانت الشركة قد نفذت خطة خاصة بإعادة الهيكلة ضمن خطة التطوير الشامل بشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تدشين أبليكشن خاص بالترويج للمقاصد السياحية في مصر والعمل على تعظيم إيرادات الشركة حيث تستهدف شركة مصر للسياحة تحقيق ايرادات بقيمة 893 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، بالإضافة إلى تحقيق صافي ربح قدره 65 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على استكمال خطة التطوير الشامل بشركاتها التابعة وفقا لاستراتيجية خاصة بزيادة الأرباح والإيرادات.