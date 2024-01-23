الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نادى الأسير الفلسطينى: الاحتلال يصعِّد استيلاءه على ممتلكات عائلات المعتقلين

قوات الاحتلال الإسرائيلى
قوات الاحتلال الإسرائيلى

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت منذ السابع من أكتوبر الماضي استهداف منازل عائلات المعتقلين في سجون الاحتلال.

ونقل نادي الأسير، في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، عدة شهادات عن زوجات معتقلين، أكدن تعرض منازلهن لعمليات اقتحام وتدمير وتخريب واسعة، إلى جانب الاستيلاء على أموال وسيارات ومشغولات ذهبية.

txt

شئون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

تعرض زوجات المعتقلين لتهديدات وعمليات تفتيش وتنكيل

وتضمنت هذه الشهادات تعرض زوجات المعتقلين لتهديدات، وعمليات تفتيش وتنكيل، فيما أن بعض العائلات تكررت عمليات الاقتحام لمنازلها لأكثر من مرة خلال فترة وجيزة.

وتابع نادي الأسير الفلسطيني "من ضمن هذه الحالات، عائلة المعتقل الإداري يوسف اللحام من مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم الذي تعرض للاعتقال مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 15 عامًا، إذ تعرضت عائلته، اليوم الثلاثاء، لعملية تنكيل وتهديد، بعد اقتحام المنزل، وتنفيذ عملية تخريب وتدمير واسعة داخله، والاستيلاء على مبلغ من المال ومصاغ ذهب، كما هددت قوات الاحتلال العائلة بأنها ستعود مجددًا لاقتحام المنزل بحثًا عن أموال".

كما اعتدى الاحتلال على ابنة المعتقل، وهددها بقتل والدها، ورش المنزل بالغاز قبل مغادرته.

txt

جنازة فى تل أبيب لعدد من جنود الاحتلال الذين قتلوا أمس فى غزة

استهداف عائلات المعتقلين تشكل إحدي سياسات الاحتلال

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن سياسة استهداف عائلات المعتقلين تشكل إحدى السياسات التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود طويلة، من خلال جملة من الأدوات التي تهدف بالأساس إلى ملاحقتهم والتضييق عليهم، إذ اتخذت عدة مستويات، وتركزت فعليًا في القدس على مدار السنوات القليلة الماضية، وكان من بينها هدم منازل معتقلين ومعتقلين محررين، وذلك في إطار عمليات انتقام جماعية تنفذها بحقهم، فضلًا عن تعرض المعتقلين أنفسهم لعمليات تنكيل وتعذيب داخل سجون الاحتلال.

 

فرض سياسات لنهب أموال الشعب الفلسطيني بكل الأدوات المتاحة

وأكد النادي أن الاحتلال لا يكتفي بقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، ومنها مخصصات عائلات المعتقلين والشهداء منذ سنوات، بل عمل على فرض سياسات لنهب أموال شعبنا بكل الأدوات المتاحة، وشكلت هذه السياسة جزءًا من جملة أدوات الاستعمار الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ حملات الاعتقال المكثفة بعد السابع من أكتوبر في الضفة، إذ بلغ عدد حالات الاعتقال 6220 حالة اعتقال، شملت كل الفئات بمن فيهم النساء والأطفال.

نادي الأسير الفسطيني الإحتلال الإسرائيلي سجون الاحتلال المعتقلين بيت لحم الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

أستاذ علوم سياسية: حضور بوتين افتتاح الضبعة يعزز التعاون المشترك بين مصر وروسيا

قطر: أدخلنا 11 طن مساعدات إلى غزة بينها أدوية لمحتجزين إسرائيليين

حماس: على الإدارة الأمريكية والاحتلال فهم الرسالة بأن قوة المقاومة تتزايد ولا تتراجع

ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 25490 و63354 مصابًا

عشرات الشهداء والجرحى بمناطق مختلفة من قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلى

"الخارجية الفلسطينية": غياب عقوبات دولية رادعة يشجع الاحتلال والمستعمرين على ضم الضفة

حماس: الاحتلال الإسرائيلى سيسلم بعدم قدرته على هزيمة المقاومة فى قطاع غزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الأكثر قراءة

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

علاقة محرمة.. كشف لغز العثور على جثتين متحللتين في الجبل بحلوان

الرئيس السيسى: إضافة الطاقة النووية تسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

رئيس معهد الفلك: لا خسائر مادية أو بشرية جراء زلزال إدفو

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى