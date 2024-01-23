الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 25490 و63354 مصابًا

غزة
غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 25490 شهيدًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر أن العدوان على غزة خلف نحو 63354 مصابًا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين.

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وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في عدوانها المستمر على القطاع برًا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ109 على التوالي، في ظل نقص شديد في الماء والمواد الغذائية الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى تدمير المباني والمنشآت والبنى التحتية، وانهيار معظم المستشفيات وخروجها عن الخدمة.

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وأكدت الأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال تضع عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن ما يصل لا يكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

وستزداد معاناة المواطنين في مراكز الإيواء، التي تؤوي عشرات آلاف النازحين في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، في ظل تأثر البلاد بعدة منخفضات جوية باردة وماطرة.

وزارة الصحة الفلسطينية:الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر مروعة ضد المدنيين في غزة

وسبق، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب مجازر مروعة ضد المدنيين غرب خان يونس وأنحاء متفرقة من قطاع غزة، أدت لاستشهاد عدد كبير من المدنيين وصل منهم إلى المستشفيات جثامين أكثر من 130 مواطنًا غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ولا تزال عشرات الجثامين فى الشوارع لم تنقل إلى المستشفيات، بسبب منع الجيش الإسرائيلي سيارات الإسعاف من المرور وإطلاق النار عليها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

الشهداء قطاع غزة مصادر طبية فلسطينية الإحتلال الإسرائيلي عدوان الاحتلال

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