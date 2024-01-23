الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

13 فبراير.. محاكمة طبيب عيون بعد اتهامه بالإهمال الطبي في سوهاج

محكمة
محكمة

حددت النيابة العامة بسوهاج جلسة 13 فبراير المقبل لمحاكمة طبيب عيون بعد اتهامه بالإهمال الطبي وإجراء عملية جراحية لسيدة تسبب لها في عاهة مستديمة بعينها اليمنى مما أفقدها الأبصار.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما تقدمت سيدة تدعي "امتثال. ا" ببلاغ ضد طبيب يدعي "جورج ك" في نيابة ثان سوهاج، تتهمه فيه بإحداث عاهة مستديمة لها في عينها اليمني بعد إجراء جراحة لإزالة مياه بيضاء لها وفشلها، وإجراء عملية اخري بها ففقدت الرؤية منها، وعند اخبارها بضرورة إجراء جراحة ثالثة لزرع قرنية لها.

وقالت المجني عليها في المحضر أنها في شهر رمضان فى عام 2022 شعرت بألم في عينها اليمني وذهبت له وأجرى جراحتين بالعين، وتسبب في إحداث إصابة لها لعدم مراعاته القوانين واللوائح وأجرى الجراحة دون اتباع الأصول الطبية المعروفة، واتبع تقنية جراحية غير مناسبة لحالة المريضة، وأحدث بها الإصابة الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.

النيابة العامة بسوهاج سوهاج استشاري طب وجراحة العيون الطب الشرعي امتثال الإهمال الطبي عملية جراحية عاهة مستديمة

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